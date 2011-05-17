В заказнике "Кургальский" пресечена незаконная рубка деревьев

Нарушителей ожидает уголовная ответственность и наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, а также лишение свободы на срок до двух лет.

На прошлой неделе инспекторы Дирекции Охраны Особо Охраняемых Природных Территорий Ленинградской области задержали нарушителя в заказнике "Кургальский". Мужчина незаконно вырубал деревья в заповеднике.

Как сообщили во вторник, 30 июля, в региональной Дирекции Охраны Особо Охраняемых Природных Территорий, 53-летнего преступника поймали на месте преступления. Перед прибытием инспектора мужчина успел срубить березу и ольху.

В отношении браконьера было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная вырубка лесных насаждений". Ущерб, нанесенный лесу, оценили в 41 тысячу рублей.

Жителям и гостям Ленинградской области напоминают: вырубка деревьев на особо охраняемых природных территориях абсолютно запрещена. Нарушителей ожидает уголовная ответственность и наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Дирекция Охраны Особо Охраняемых Природных Территорий Ленинградской области регулярно проводит рейды для выявления нарушений на всех особо охраняемых природных территориях. О нарушителях также просят сообщать на горячую линию по номеру +7 921 636-69-39.

Фото: Дирекция ООПТ Ленинградской области