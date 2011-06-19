Ветер повалил полтора десятка деревьев в садах и парках Петербурга

Над городом властвует шторм.

С 3 октября Петербург находится во власти шторма. Ветер со скоростью 20 м/с повалил полтора десятка деревьев в садах и парках, рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству 4 октября.

В частности, в Южно-Приморском парке тополь рухнул на провода, по тополю упало и в парках Есенина, 300-летия и Александровском, в сквере на улице Подводника Кузьмина. Бульвар на проспекте Непокоренных лишился березы и ивы, а в Малом Ильинском саду сломалась ольха.

Кроме того, часть деревьев оказалась на улично-дорожной сети. Речь идет о большой ветке на Мгинской улице, которая мешала проезду, тополе, перегородившем дорогу напротив дома 40 по улице Маршала Говорова. На улице Здоровцева дерево приземлилось на тротуар. Всего в дежурную часть ведомства поступило 6 сообщений о подобных случаях.

На уборке 4 октября задействовано 524 единицы техники дорожных предприятий, 798 работников ручного труда чистят улицы. Территории зеленых насаждений приводят в порядок 279 машин и 985 специалистов.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти 5 октября пройдут небольшие дожди.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга