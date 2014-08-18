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Ветер повалил 30 деревьев в петербургских садах
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Ветер повалил 30 деревьев в петербургских садах

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Больше повреждений было в Колпинском, Красносельском, Фрунзенском и Московском районах.

В Петербурге ветер повалил 30 деревьев. Об этом 31 октября рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. 

Больше повреждений было в Колпинском, Красносельском, Фрунзенском и Московском районах. В каждом из них упало от 3 до 8 деревьев. На проспекте Космонавтов упала липа, огромный тополь перегородил пешеходную дорожку на улице Турку. 

Ранее плата за капитальный ремонт в Петербурге с 2023 года увеличится почти на 10 %. В пресс-службе жилищного комитета уточнили, что цены не повышают, а индексируют.

Фото: Telegram / Мегаполис

Теги: ветер, деревья, районы, сады
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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