Ветер повалил 30 деревьев в петербургских садах

Больше повреждений было в Колпинском, Красносельском, Фрунзенском и Московском районах.

В Петербурге ветер повалил 30 деревьев. Об этом 31 октября рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

Больше повреждений было в Колпинском, Красносельском, Фрунзенском и Московском районах. В каждом из них упало от 3 до 8 деревьев. На проспекте Космонавтов упала липа, огромный тополь перегородил пешеходную дорожку на улице Турку.

Ранее плата за капитальный ремонт в Петербурге с 2023 года увеличится почти на 10 %. В пресс-службе жилищного комитета уточнили, что цены не повышают, а индексируют.

Фото: Telegram / Мегаполис