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Плата за капитальный ремонт в Петербурге с 2023 года увеличится почти на 10 %
Сегодня, 16:38
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Плата за капитальный ремонт в Петербурге с 2023 года увеличится почти на 10 %

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В пресс-службе жилищного комитета уточнили, что цены не повышают, а индексируют.

Жилищный комитет Петербурга подготовил проект постановления правительства, согласно которому ставка взноса на капремонт вырастет в 2023 году на рубль. С нынешних 11–12 рублей с "квадрата" взнос увеличится до 11,90–12,99 рублей в зависимости от типа дома.

Издание "Невские новости", со ссылкой на пресс-службу комитета, сообщило, что цены не повышают, а индексируют в соответствии с инфляцией. 

Организация должна освоить не менее 19,3 млрд рублей за нынешний год. На конец июня  из 1 743 многоквартирных домов работы завершили в 125 зданиях.

Фото: Жилищный комитет; Piter.tv

Теги: капитальный ремонт, капремонт, петербург
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Мировые новости,

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