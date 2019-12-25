Плата за капитальный ремонт в Петербурге с 2023 года увеличится почти на 10 %

В пресс-службе жилищного комитета уточнили, что цены не повышают, а индексируют.

Жилищный комитет Петербурга подготовил проект постановления правительства, согласно которому ставка взноса на капремонт вырастет в 2023 году на рубль. С нынешних 11–12 рублей с "квадрата" взнос увеличится до 11,90–12,99 рублей в зависимости от типа дома.

Издание "Невские новости", со ссылкой на пресс-службу комитета, сообщило, что цены не повышают, а индексируют в соответствии с инфляцией.

Организация должна освоить не менее 19,3 млрд рублей за нынешний год. На конец июня из 1 743 многоквартирных домов работы завершили в 125 зданиях.

Фото: Жилищный комитет; Piter.tv