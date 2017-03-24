Вестибюли двух станций метро в Петербурге будут закрыты 4, 5 и 6 ноября

Речь идет о "Технологическом институте-1" и "Достоевской".

В Петербурге на три дня – с 4 по 6 ноября – закроют вестибюли двух станций метро. Об этом сообщили в пресс-службе подземки 3 ноября.

Речь идет о "Технологическом институте-1" и "Достоевской". Вход станций перестанет быть доступным с вечера пятницы, 3 ноября, по утро вторника, 7 ноября. "Технологический институт-2" будет работать в обычном режиме.

Отметим, что вестибюли обеих станций в течение года закрывают на выходных и в праздники.

Ранее мы рассказывали о том, что стало известно, как будет работать транспорт в Петербурге на ноябрьских выходных.

Фото: Piter.TV