Стало известно, как будет работать транспорт в Петербурге на ноябрьских выходных

4-6 ноября у россиян выходные дни.

В Комитете по транспорту Петербурга рассказали, как будет работать городской общественный и пригородный пассажирский транспорт в предстоящие выходные с 4 по 6 ноября.

Автобусы, троллейбусы и трамваи все три дня будут будут работать по графикам воскресенья. Метрополитен также будет функционировать по графику работы воскресного дня.

Пригородные электрички будут работать 4 и 5 ноября по графикам субботы, 6 ноября – по графикам воскресенья.

На выходных в Петербурге будет тёплая и дождливая погода.

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Фото: Piter.tv