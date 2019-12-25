Колесов: на выходных в Петербурге будет тёплая и дождливая погода

В выходные дни по Петербургу и Ленинградской области будет тёплая погода. Об этом в своём Telegram-канале рассказал синоптик Александр Колесов.
На выходных в дневные часы максимальная температура +3…+8 градусов и на всей территории области, в Санкт-Петербурге.
Теплую погоду приносят нам циклоны и ветра южного направления. Усилений ветра существенных нет, только в субботу юго-восточный ветер будет свежим, до 7-12 м/с. А вот дождей в этих циклонах нам не избежать.
Александр Колесов, синоптик
Меньше всего осадков ожидается в субботу. В воскресенье на западе Ленобласти и в Петербурге может тоже быть небольшой дождь, а на востоке региона пройдут сильные дожди. В понедельник дожди охватят и Петербург, и Ленобласть.
А уже в середине следующей недели намечается похолодание, снег и отрицательные температуры.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все