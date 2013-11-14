Вестибюль станции "Площадь Ленина" изменит режим работы

До конца года на станции будут ремонтировать эскалатор.

В связи с капитальным ремонтом эскалатора меняется режим работы вестибюля 1 станции метро "Площадь Ленина" (выход на Финляндский вокзал). Об этом предупредила пресс-служба петербургской подземки.

С 18 октября и до конца 2021 года по будням с 8:00 до 9:00 вход в вестибюль №1 будет закрыт, с 17:00 до 18:50 – ограничен. При необходимости возможна корректировка указанного интервала.

Также 13 и 14 ноября вестибюль будет работать только на выход.

Ранее стало известно, что "Василеостровская" и "Балтийская" получат по второму вестибюлю.

Фото: Piter.tv