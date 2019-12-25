Вестибюль станции метро "Пионерская" отремонтируют почти за 200 млн рублей

Капитальный ремонт будет проводиться с 8:00 до 17:00 по будним дням.

Капитальный ремонт станции метро "Пионерская" власти Петербурга проведут почти за 200 млн рублей. Информация об этом появилась во вторник, 7 декабря, на сайте госзакупок.

В документации указано, что подрядчик должен будет найти дефекты и восстановить строительные конструкции вестибюля, а также сделать его более безопасным для пассажиров.

Сообщается, что капитальный ремонт будет проводиться с 8:00 до 17:00 по будним дням. Однако возможно и круглосуточное выполнение работ. До 31 октября 2023 года вестибюль должен быть отремонтирован.

Ранее на ремонт станции "Московская" уйдет более 700 млн рублей. До 20 декабря будут приниматься заявки, победителя выберут 24 декабря.

Фото: Piter.tv