На ремонт станции "Московская" уйдет более 700 млн рублей

Максимальная сумма, на которую может рассчитывать подрядчик, составляет 762,5 млн.

В пятницу, 3 декабря, стало известно, что на ремонт станции "Московская" выделят свыше 700 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Как сказано в описании тендера, на эту сумму проведут работы по капремонту подземного комплекса и вестибюля станции с подземным пешеходным переходом. Также добавили, что максимальная сумма, на которую может рассчитывать подрядчик, составляет 762,5 млн.

До 20 декабря будут приниматься заявки, победителя выберут 24 декабря.

Ранее более 700 современных фонарей установят у метро "Гражданский проспект". Они будут освещать квартал между улицей Ушинского, проспектом Просвещения, Гражданским проспектом и проспектом Луначарского.

Фото: Piter.tv