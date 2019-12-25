Более 700 современных фонарей установят у метро "Гражданский проспект"

Они будут освещать квартал между улицей Ушинского, проспектом Просвещения, Гражданским проспектом и проспектом Луначарского.

У метро "Гражданский проспект" установят 747 фонарей нового поколения. Они будут освещать квартал между улицей Ушинского, проспектом Просвещения, Гражданским проспектом и проспектом Луначарского. Как сообщает пресс-служба губернатора города, здесь живет 11,5 тысяч человек.

Согласно новому проекту, в квартале станет в 3 раза больше фонарей, чем было ранее. На смену железобетонным придут 614 металлических опор. Сегодня специалисты монтируют детали их фундаментов. В частности, новое освещение получат 16 детских и спортивных площадок, а также проходы к школам и четырем детским садам.

Ранее на Костромском проспекте установили 84 новых светодиодных светильника.

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