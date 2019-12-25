На Костромском проспекте установили 84 новых светодиодных светильника

Они без ущерба нормативной освещенности позволили снизить потребление электроэнергии на объекте на 50%.

На Костромском проспекте в Выборгском районе заменили натриевые светильники на светодиодные. Теперь проспект освещают 84 светильника общей мощностью 6,7 кВт. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет".

Отныне проспект стал светлее и безопаснее. Светильниками контрастного цвета обозначены 17 нерегулируемых пешеходных переходов, которые теперь лучше просматриваются по вечерам. Также лучше стало видно полосы и знаки.

Светодиодные светильники долговечны, быстро включаются и не мерцают. Они без ущерба нормативной освещенности позволили снизить потребление электроэнергии на объекте на 50%.

Ранее мы писали, что на Краснопутиловской установят 454 энергосберегающих фонаря.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"