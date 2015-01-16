На Краснопутиловской установят 454 энергосберегающих фонаря

На Краснопутиловской улице установят и подключать 454 современных энергосберегающих фонаря до конца этого года. Об этом сообщили в группе "Московский район Санкт-Петербурга" в социальной сети "Вконтакте".
Новое освещение установят над перекрестками и пешеходными переходами. Отмечается, что для удобства жителей проезжая часть, тротуары и боковые проезды будут освещены теплым светом, а пешеходные переходы - холодным.
Добавим, что часть работ уже выполнена.
Ранее Piter.tv сообщал, что на Краснопутиловской муж ударил ножом в живот жену. Она с колото-резанной проникающей раной брюшной стенки в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.
Фото: Вконтакте / Московский район Санкт-Петербурга
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