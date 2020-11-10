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На Краснопутиловской муж ударил ножом в живот жену
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На Краснопутиловской муж ударил ножом в живот жену

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Она с колото-резанной проникающей раной брюшной стенки в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

В Петербурге после совместного распития спиртных напитков муж ударил жену ножом в живот. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Ранним утром 17 октября в полицию обратился мужчина по имени И., который сообщил, что он нанес ножевое ранение жене. Полицией установлено, что в своей квартире дома по улице Краснопутиловская И. после совместного распития спиртных напитков ударил ножом в живот 23-летнюю жену. Она с колото-резанной проникающей раной брюшной стенки в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в Городскую больницу № 26.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

На выходных в Ленобласти возле гаражей нашли полуголого мужчину в крови.

Фото: Piter.tv

Теги: краснопутиловская, ударил ножом
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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