На Краснопутиловской муж ударил ножом в живот жену

Она с колото-резанной проникающей раной брюшной стенки в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

В Петербурге после совместного распития спиртных напитков муж ударил жену ножом в живот. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Ранним утром 17 октября в полицию обратился мужчина по имени И., который сообщил, что он нанес ножевое ранение жене. Полицией установлено, что в своей квартире дома по улице Краснопутиловская И. после совместного распития спиртных напитков ударил ножом в живот 23-летнюю жену. Она с колото-резанной проникающей раной брюшной стенки в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в Городскую больницу № 26.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv