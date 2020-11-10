На Краснопутиловской муж ударил ножом в живот жену

В Петербурге после совместного распития спиртных напитков муж ударил жену ножом в живот. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
Ранним утром 17 октября в полицию обратился мужчина по имени И., который сообщил, что он нанес ножевое ранение жене. Полицией установлено, что в своей квартире дома по улице Краснопутиловская И. после совместного распития спиртных напитков ударил ножом в живот 23-летнюю жену. Она с колото-резанной проникающей раной брюшной стенки в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в Городскую больницу № 26.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
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Фото: Piter.tv
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