В Ленобласти возле гаражей нашли полуголого мужчину в крови

Позднее он скончался в больнице.

В городе Никольское Тосненского района Ленобласти у гаражей нашли полуголого мужчину в крови, который позднее скончался в больнице. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию днем 17 октября поступило сообщение о том, что возле гаражей на Зеленой улице в крови лежит полуголый мужчина без обуви.

На месте полицейские нашли 23-летнего жителя Шушар, его с сочетанной травмой отправили в Центральную районную больницу Гатчины. Там он позднее скончался. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

На прошлой неделе жителя Красного Села задержали по подозрению в убийстве сожительницы. Тело женщины с гематомами обнаружили в квартире на улице Спирина.

Фото: Piter.tv