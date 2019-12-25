Предполагается, что работы начнутся уже в мае.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что Вестибюль станции "Маяковская" отремонтируют за 375 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В настоящее время для соответствующих работ ищут подрядчиков. Заявки будут принимать до 17 апреля. Отмечается, что заказчиком выступает сам метрополитен.

Предполагается, что работы начнутся уже в мае.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге перепрофилируют еще несколько больниц для лечения COVID-19.

Фото:пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"