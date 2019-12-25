Вестибюль станции метро "Чкаловская" изменит режим работы из-за ремонта эскалаторов

Ремонт продлится до 8 декабря.

На станции метро "Чкаловская" 19 октября начнется модернизация эскалаторов. В связи с этим, как сообщили в пресс-службе подземки, режим работы наземного вестибюля станции изменится.

Так, с 19 октября по 8 декабря вход в вестибюль будет ограничен с 18.00 до 19.00 по рабочим дням. Отмечается, что время ограничения может меняться в зависимости от фактического пассажиропотока.

В метрополитене просят петербуржцев заранее планировать маршруты поездок.

Ранее мы сообщали, что проезд по Петергофской улице закроется до июля 2021 года.

Фото: Piter.TV