В час пик "Гостиный двор" закрывали на полчаса

Пассажиры снова забыли вещи в метро.

В Петербурге в утренний час пик на полчаса закрывали одной из центральных станций "Гостиный Двор", как это чаще всего бывает, из-за забытых вещей пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Вестибюль станции был закрыт в 09:07 из-за бесхозного предмета. Специалистам экстренных служб понадобилось почти полчаса на обследование объекта, взрывотехники не нашли никаких опасных предметов. В 09:38 станция вновь стала доступна для пассажиров и сейчас работа осуществляется в штатном режиме.

В 2017 году в петербургском метро более 400 раз закрывали на проверки те или иные станции, в полную мощность метро не работало 250 часов. Лидером по суммарному времени закрытия стал "Крестовский остров". Он не работал на вход 24 раза, в общей сложности 21 час 25 минут. Однако, 17 из них связано с большим пассажиропотоком во время футбола.

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Фото: Piter.TV