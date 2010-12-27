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В петербургском метро рассказали, кто контролирует график движения поездов
Сегодня, 20:09
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IRINA_CHALKINA
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В петербургском метро рассказали, кто контролирует график движения поездов

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Оказывается, за движением состава наблюдает целая группа диспетчеров.

Во вторник, 13 ноября, в петербургском метро рассказали, кто контролирует график движения поездов. Соответствующая информация опубликована на официальной странице метрополитена. 

Оказывается, за движением состава наблюдает целая группа диспетчеров. Помещения для такой команды находятся в специальном пункте, где установлено оборудование. Также в пресс-службе отметили, что все передвижения составов строго согласованы.

При этом движение поезда контрлириует машинист. Однако, его все же отслеживют по показаниям светофоров и автоматической локомотивной сигнализации.

В случае, если состав подьедет к запрещающему светофору, то прозвучит специалный сигнал. Так, машинист поймет, что необходимо остановить поезд. 

Ранее мы сообщали о том ,что Власти города изменили условия конкурса на создание трамвайной линии до Петергофа

Фото:Pixabay

 

Теги: метро спб , петербург метрополитен
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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