Оказывается, за движением состава наблюдает целая группа диспетчеров.

Во вторник, 13 ноября, в петербургском метро рассказали, кто контролирует график движения поездов. Соответствующая информация опубликована на официальной странице метрополитена.

Оказывается, за движением состава наблюдает целая группа диспетчеров. Помещения для такой команды находятся в специальном пункте, где установлено оборудование. Также в пресс-службе отметили, что все передвижения составов строго согласованы.

При этом движение поезда контрлириует машинист. Однако, его все же отслеживют по показаниям светофоров и автоматической локомотивной сигнализации.

В случае, если состав подьедет к запрещающему светофору, то прозвучит специалный сигнал. Так, машинист поймет, что необходимо остановить поезд.

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Фото:Pixabay