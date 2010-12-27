Совокупный опыт строительства для участников снижен вдвое.

В понедельник, 12 ноября, стало известно, что власти города изменили условия конкурса на создание трамвайной линии до Петергофа. Об этом сообщает ТАСС.

Так, совокупный опыт строительства для участников снижен вдвое. Отметим, что экономические условия при этом не изменятся.

Мы изменили требования к участникам конкурса: если в предыдущей версии минимальный требуемый совокупный опыт строительства трамвайных путей для инвестора составлял 3 млрд рублей или автомобильных дорог — 20 млрд рублей, то сейчас мы сделали 1,5 млрд или 10 млрд рублей соответственно сообщил заместитель главы комитета Евгений Васильев

Известно, что "новый" конкурс планируют запустить до конца этого года.

Согласно документации, трамвайная линия будет проходить от станции метро "Кировский завод" до Петергофа. Проект будет развиваться благодаря бюджетным средствам и инвесторам. Общая сумма реализации — 14,4 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что росгвардейцы задержали семью, пытавшуюся похитить рельсы

Фото:Pixabay