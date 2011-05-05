Весной в Петербурге запустят экскурсии в дворцовые пригороды на электричках

Они будут длиться по 2-3 часа.

Весной Северо-Западная пригородная пассажирская компания запустит серию экскурсий по историческим пригородам Петербурга. Пассажиры смогут посетить Петергоф, Царское Село и Зеленогорск. Об этом 10 марта, в четверг, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Первая экскурсия пройдет 19 марта 2022 года. Речь пойдет о местной архитектуре, необычных исторических фактах и другом. Они будут длиться по 2-3 часа. Например, в Петергофе пассажирам покажут архитектуру петергофской готики, военный городок Уланского полка, а также ряд других непарадных, но знаковых для города локаций.

Ранее экскурсии по Выборгу стали доступнее. Пассажиры смогут купить билет на только на "Ласточку", но и билет до Парка Монрепо.

Фото: Piter.tv

