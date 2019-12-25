Пассажиры смогут купить билет на только на "Ласточку", но и билет до Парка Монрепо.

В пятницу, 4 марта, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что экскурсии по Выборгу стали доступнее. Теперь пассажиры СЗППК могут приобрести не только билет на "Ласточку" из Петербурга, но билеты на автобусный туристический маршрут по Выборгу и до Парка Монрепо.

Продажа билетов уже открыта в кассах Финляндского вокзала и на станциях Удельная, Зеленогорск, Рощино, Каннельярви. Отмечается, что маршрут автобуса работает по системе Hop-on Hop-off, то есть турист выходит из автобуса и заходит в него там, где захочет, и столько раз, сколько ему необходимо в течение дня.

Расписание автобусов согласовано с расписанием "Ласточек".

Фото: СПб-Главный / Телеграм