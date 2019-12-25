Стало известно, где весной 2021 года в Петербурге высадили больше всего деревьев

В посадках участвовали петербуржцы.

Смольный подвел итоги весенней посадки деревьев и кустарников. Садово-паковые предприятия Петербурга высадили более 5,5 тыс. деревьев и 51 тыс. кустарников. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Больше всего деревьев и кустов посадили в Московском парке Победы, в саду на улице Верности, в парке на улице Инструментальщиков, в Брестском парке в Невском районе, в Приморском парке Победы и других. В озеленении участвовали не только специалисты, но и горожане. Им представили перечень локаций, из которого можно было выбрать понравившееся место для посадки.

Экологические акции приурочили в том числе и к памятным датам. Так, например, в Александровской больнице 20 мая состоялась коллективная посадка саженцев хвойных деревьев в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Piter.TV