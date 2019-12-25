В Александровской больнице посадят хвойные деревья в рамках акции "Сад памяти"

Акция "Сад памяти" приурочена к 80-летию с начала Великой Отечественной войны, цель которой – создание зелёных памятников каждому из 27 млн погибших в военные годы.

В Александровской больнице 20 мая состоится коллективная посадка саженцев хвойных деревьев в память о павших в годы Великой Отечественной войны.Участники акции установят также памятную табличку в месте посадки. Мероприятие пройдет рамках международной акции "Сад памяти". Об этом сообщила пресс-служба Александровской больницы.

Акция "Сад памяти" приурочена к 80-летию с начала Великой Отечественной войны, цель которой – создание зелёных памятников каждому из 27 млн погибших в военные годы. В годы войны Александровская больница выполняла роль дивизионно-медицинского пункта, принимая раненых с переднего края фронта. Многие сотрудники были отправлены на фронт. По сей день неизвестны ни число погибших работников больницы, ни их имена. Среди тех, кто остался работать в госпитале, только в период 1941-1942 гг., от обстрелов и голода погибли 118 человек.

Международная акция "Сад памяти" проводится в нашей стране 2-й раз, объявлена ежегодной и поддержана Президентом России, который высадил дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. В первый год к мероприятию присоединились более 300 тысяч человек.

Ранее в рамках акции на Марсовом поле высадили 180 кустов сирени.

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