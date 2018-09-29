В Петербург и Ленобласть прилетели чибисы и скворцы

Также на выходных в Ленобласти были замечены четыре пары чирков-свистунков.

Вслед за проснувшимися сурками приближение весны в Петербурге предсказали птицы. В город и Ленобласть из теплых стран начали массово прилетать птицы. Об этом в соцсетях рассказал орнитолог-любитель, блогер и автор статей в Русском орнитологическом журнале Вячеслав Заметня.

Он отметил, что уже 16-17 марта в Гатчинском районе на разливе реки Ижора видел четыре пары кормящихся чирков-свистунков.

В Петербурге около Большой Каменки петербуржцы видели огромные стаи скворцов и несколько десятков чибисов.

Фото: vk.com/Вячеслав Заметня