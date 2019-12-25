Коммунальные службы района уже приступили к уборке песка.

В четверг, 20 марта, стало известно о том, что весенняя уборка во Фрунзенском районе стартовала на две недели раньше. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

В настоящее время, коммунальные службы уже начали убирать песок, которым посыпали улицы Северной столицы во время зимы.

Напомним, что обычно уборка в петербурге начинается 1 апреля. Однако в этом году из-за теплой зимы коммунальщики приняли решение очистить улицы раньше.

Ранее мы сообщали о том, что Центральные улицы Петербурга вымоют с шампунем.

Фото:Piter.TV