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Центральные улицы Петербурга вымоют с шампунем
Сегодня, 18:00
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IRINA_CHALKINA

Центральные улицы Петербурга вымоют с шампунем

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Работы будут выполнять дорожное предприятие "Центр".

В среду, 18 марта, стало известно о том, что центральные улицы Петербурга вымоют с шампунем. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что мытье улиц раствором из шампуня  – обычная практика. Обычно таким способом моют дороги в начале весны. 

"Как правило город начинают тщательно мыть после зимнего периода, когда на улицах накапливается достаточно грязи, и в порах асфальта застряли остатки противогололедных материалов...",

—сказано в сообщении.

Известно, что соответствующие работы выполнит дорожное предприятие "Центр".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запретили мероприятия численностью более 50 человек.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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