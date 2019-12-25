Работы будут выполнять дорожное предприятие "Центр".

В среду, 18 марта, стало известно о том, что центральные улицы Петербурга вымоют с шампунем. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что мытье улиц раствором из шампуня – обычная практика. Обычно таким способом моют дороги в начале весны.

"Как правило город начинают тщательно мыть после зимнего периода, когда на улицах накапливается достаточно грязи, и в порах асфальта застряли остатки противогололедных материалов...", —сказано в сообщении.

Известно, что соответствующие работы выполнит дорожное предприятие "Центр".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запретили мероприятия численностью более 50 человек.

Фото:pixabay