В среду, 18 марта, стало известно о том, что центральные улицы Петербурга вымоют с шампунем. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Отмечается, что мытье улиц раствором из шампуня – обычная практика. Обычно таким способом моют дороги в начале весны.
"Как правило город начинают тщательно мыть после зимнего периода, когда на улицах накапливается достаточно грязи, и в порах асфальта застряли остатки противогололедных материалов...",
—сказано в сообщении.
Известно, что соответствующие работы выполнит дорожное предприятие "Центр".
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запретили мероприятия численностью более 50 человек.
Фото:pixabay
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