Весенний призыв в Петербурге начнется 1 апреля

В прошлом году план был выполнен полностью.

Правительство Петербурга подвело итоги призывной кампании в 2021 году и рассказала о планах на весеннюю. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. На службу в Вооруженные Силы должны отправить около 2700 петербуржцев.

В октябре-декабре 2021 года план был выполнен на 100%. В армию отправились 2651 человек. Отмечается, что кампания будет проходить с соблюдением противоэпидемических требований.

За оповещением граждан, которые подлежат призыву, следят муниципальные образования и районные администрации.

Ранее стало известно о том, что военный комиссариат Петербурга ожидает сложного призыва из-за "антигосударственных настроений".

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