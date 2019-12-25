  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Весенний призыв в Петербурге начнется 1 апреля
Сегодня, 14:04
98
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Весенний призыв в Петербурге начнется 1 апреля

0 0

В прошлом году план был выполнен полностью.

Правительство Петербурга подвело итоги призывной кампании в 2021 году и рассказала о планах на весеннюю. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. На службу в Вооруженные Силы должны отправить около 2700 петербуржцев.

В октябре-декабре 2021 года план был выполнен на 100%. В армию отправились 2651 человек. Отмечается, что кампания будет проходить с соблюдением противоэпидемических требований. 

За оповещением граждан, которые подлежат призыву, следят муниципальные образования и районные администрации.

Ранее стало известно о том, что военный комиссариат Петербурга ожидает сложного призыва из-за "антигосударственных настроений". 

Фото: Pexels 

Теги: армия, весенний призыв
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии