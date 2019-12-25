Весенний призыв в Петербурге начнется 1 апреля

Правительство Петербурга подвело итоги призывной кампании в 2021 году и рассказала о планах на весеннюю. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. На службу в Вооруженные Силы должны отправить около 2700 петербуржцев.
В октябре-декабре 2021 года план был выполнен на 100%. В армию отправились 2651 человек. Отмечается, что кампания будет проходить с соблюдением противоэпидемических требований.
За оповещением граждан, которые подлежат призыву, следят муниципальные образования и районные администрации.
Ранее стало известно о том, что военный комиссариат Петербурга ожидает сложного призыва из-за "антигосударственных настроений".
Фото: Pexels
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