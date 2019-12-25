Военный комиссариат Петербурга ожидает сложного призыва из-за "антигосударственных настроений"

Из Петербурга планируют призвать около 2,6 тысяч человек.

Призывная кампания в вооруженные силы России будет проходить в сложной обстановке. Об этом на заседании правительства Петербурга заявил исполняющий обязанности военного комиссара города Олег Мазурин.

По словам Мазурина, в стране идет "информационно-психологическая война с использованием огромного потока фейков". Молодые люди мало информированы о жизни и деятельности ВС РФ и страны в целом, считает и.о.военного комиссара.

Из этого вытекает и боязнь дисциплины, армии, растут антигосударственные настроения. Надо полагать, что предстоящий призыв будет проходить в сложной обстановке. Олег Мазурин.

Направлять призывников в районы проведения спецоперации запрещено.

Призыв пройдет в апреле-июне. В этот период комиссариат намерен призвать около 2,6 тысяч человек. Из них 17% составят ребята, которые получили военно-учетные специальности, более 20% — высшее образование.

Фото: Минобороны РФ