Два десантных корабля строятся на заводе "Залив".

Вертолетоносцы России получат палубные ударные беспилотники. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в кораблестроительной отрасли. Эксперт уточнил, что речь идет о двух универсальных десантных кораблях, заложенных на производстве "Залив" в Крыму.

Специалист объяснил, что согласно доработанным тактико-техническим характеристикам эти корабли будут нести по 16 тяжелых вертолетов. Они также получат на вооружение ударные беспилотные летательные аппараты. При этом проектное водоизмещение кораблей удалось увеличить до более чем 30 тысяч тонн, хотя ранее заявлялось лишь о 25 тысячах тонн.

Они будут нести по 16 вертолетов всей номенклатуры, а также палубные ударные и разведывательные беспилотники. Корабли смогут перевозить до 1 тыс. морпехов источник ТАСС

Каждая доковая камера будет вмещать до четырех десантных катеров. Передача первого корабля для ВМФ России состоится в 2025 году, второго - в 2027 году.

Посольство США осудило строительство военных кораблей в Крыму.