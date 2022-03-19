Вертолеты Ка-52 нанесли ракетные удары по позициям националистов на Украине

Экипажи летали на малых и предельно малых высотах.

Российская авиация нанесла ракетные удары по позициям и опорным пунктам националистов на территории Украины. Миссия выполнялась силами Воздушно-космических сил РФ. Экипажи вертолетов Ка-52 для выполнения задачи разделились на пары. Пилоты летали на малых и предельно малых высотах.

В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника. пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны РФ напомнили о том, что во время проведения специальной военной операции на Украине авиация выполняет задачи по сопровождению боевых колонн, ликвидации бронированной техники противника, а также доставке десанта и грузов до места назначения.

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Фото и видео: Минобороны России