Игорь Конашенков рассказал о сведениях по готовящемуся подрыву здания со стороны СБУ.

В российском министерстве по обороны заявили, что СБУ (Служба безопасности Украины) готовит провокацию с подрывом городской больницы в местном городе Днепропетровске. Такое заявление на вечернем брифинге с журналистами от 18 марта заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По сведениям генерал-майора РФ, СБУ предварительно эвакуировала из издания медицинский персонал и пациентов, после чего подложила взрывное устройство в один из корпусов учреждение.

СБУ заминировали один из корпусов городской больницы № 2, на улице Нигояна 53. Подрыв … будет осуществлен во время пролета над Днепропетровском, подчеркиваю, любого российского самолета. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель Вооруженных сил России подчеркнул, что никаких боевых задач по поражению здания больницы или любых других зданий в украинском городе у российской авиации "не было и нет".

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Фото и видео: Минобороны России