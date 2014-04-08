  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МО РФ уничтожили стоянку с самолетами на авиазаводе Львова
Сегодня, 6:58
237
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

МО РФ уничтожили стоянку с самолетами на авиазаводе Львова

0 0

Игорь Конашенков рассказал об операции по ликвидации военной инфраструктуры Украины.

Вооруженные силы России уничтожили стоянку с боевыми самолетами на авиационном заводе украинского города Львова. Такое заявление на вечернем брифинге с журналистами от 18 марта сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что министерство обороны России выполнило задачу за счет нанесения удара высокоточным оружием большой дальности. Кроме авиазавода также подорваны склады оружия в пригородах Николаева и Вознесенска.

Уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львова, склады боеприпасов и военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска.,

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Конашенков рассказал, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России уничтожила за день 54 военных объекта на территории соседнего государства, а также экипажи ПВО сбили украинский беспилотник. С начала проведения специальной операции силы ВС РФ уничтожили 184 беспилотника, 1 412 танков и бронированных машин, 142 установки реактивных систем залпового огня.

В МО РФ заявили об отражении удара ВСУ ракетами "Точка-У" по Мелитополю.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиазавод, игорь конашенков, львов, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии