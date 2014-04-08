МО РФ уничтожили стоянку с самолетами на авиазаводе Львова

Игорь Конашенков рассказал об операции по ликвидации военной инфраструктуры Украины.

Вооруженные силы России уничтожили стоянку с боевыми самолетами на авиационном заводе украинского города Львова. Такое заявление на вечернем брифинге с журналистами от 18 марта сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что министерство обороны России выполнило задачу за счет нанесения удара высокоточным оружием большой дальности. Кроме авиазавода также подорваны склады оружия в пригородах Николаева и Вознесенска.

Уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львова, склады боеприпасов и военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска., Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Конашенков рассказал, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России уничтожила за день 54 военных объекта на территории соседнего государства, а также экипажи ПВО сбили украинский беспилотник. С начала проведения специальной операции силы ВС РФ уничтожили 184 беспилотника, 1 412 танков и бронированных машин, 142 установки реактивных систем залпового огня.

В МО РФ заявили об отражении удара ВСУ ракетами "Точка-У" по Мелитополю.

Фото и видео: Минобороны России