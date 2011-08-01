В МО РФ заявили об отражении удара ВСУ ракетами "Точка-У" по Мелитополю

Игорь Конашенков раскрыл подробности проведения операции ВС РФ.

В российском министерстве по обороне заявили об отражении удара Вооруженных сил Украины ракетами "Точка-У" по Мелитополю. Такой информацией во время брифинга с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Чиновник уточнил, что ВС РФ справились с задачей при помощи средств противовоздушной обороны. Генерал-майор отметил, что ракеты были якобы оснащены кассетными боевыми частями. Они летели д украинского населенного пункта с северной стороны. Системы ПВО вовремя засекли координаты, из которых ВСУ произвели запуск. В эту локацию военные направили собственные "Искандеры". Реализовано два удара из пусковых установок России.

Очередное применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям, заведомо зная об отсутствии огневых позиций ВС РФ, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Конашенков добавил, что силами российских вооруженных сил в Мелитополе налажена жизнь гражданского населения. В городе работает общественный транспорт, а также туда поступает гуманитарная помощь.

МО РФ опубликовало кадры уничтожения узла связи ВСУ беспилотным летательным аппаратом.

Фото и видео: Минобороны России