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МО РФ опубликовало кадры уничтожения узла связи ВСУ беспилотным летательным аппаратом

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Удар нанесен "Форпостом".

Российское министерство по обороне опубликовало кадры уничтожения узла связи Вооруженных сил Украины беспилотным летательным аппаратом. В пресс-службе военного ведомства уточнили, что миссия выполнялась ударным дроном "Форпост" за счет нанесения по инфраструктуре ВСУ высокоточного воздушного удара.

Обнаруженный в лесном массиве замаскированный узел связи ВСУ был выведен из строя точным попаданием высокоточного ракетного вооружения беспилотного летательного аппарата.

пресс-служба Минобороны РФ

Кадры падения Су-25 ВВС Украины под Херсоном опубликованы в Сети.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотник, всу, минобороны, форпост
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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