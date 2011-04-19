МО РФ опубликовало кадры уничтожения узла связи ВСУ беспилотным летательным аппаратом

Российское министерство по обороне опубликовало кадры уничтожения узла связи Вооруженных сил Украины беспилотным летательным аппаратом. В пресс-службе военного ведомства уточнили, что миссия выполнялась ударным дроном "Форпост" за счет нанесения по инфраструктуре ВСУ высокоточного воздушного удара.
Обнаруженный в лесном массиве замаскированный узел связи ВСУ был выведен из строя точным попаданием высокоточного ракетного вооружения беспилотного летательного аппарата.
пресс-служба Минобороны РФ
Кадры падения Су-25 ВВС Украины под Херсоном опубликованы в Сети.
Фото и видео: Минобороны России
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