МО РФ опубликовало кадры уничтожения узла связи ВСУ беспилотным летательным аппаратом

Удар нанесен "Форпостом".

Российское министерство по обороне опубликовало кадры уничтожения узла связи Вооруженных сил Украины беспилотным летательным аппаратом. В пресс-службе военного ведомства уточнили, что миссия выполнялась ударным дроном "Форпост" за счет нанесения по инфраструктуре ВСУ высокоточного воздушного удара.

Обнаруженный в лесном массиве замаскированный узел связи ВСУ был выведен из строя точным попаданием высокоточного ракетного вооружения беспилотного летательного аппарата. пресс-служба Минобороны РФ

Кадры падения Су-25 ВВС Украины под Херсоном опубликованы в Сети.

Фото и видео: Минобороны России