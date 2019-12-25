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В Ленобласти вертолеты санавиации спасли семерых людей
Сегодня, 10:19
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти вертолеты санавиации спасли семерых людей

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В их числе есть ребенок, две беременных и пациент с инфарктом.

За минувшие два дня в Ленобласти было выполнено семь санитарных вылетов. Об этом сообщает пресс-служба национальной службы санавиации.

Так, в среду на вертолете госпитализировали пациента с ишемической болезнью сердца из Тихвина. В Волхове потребовалась медицинская помощь девочке с тяжелыми переломами. По маршруту "Подпорожье-Гатчина" перевезли беременную с патологией.

В четверг специалисты санавиации помогли пациенту с инфарктом. Также из Выборга в Петербург доставили пациента с закрытой травмой живота. Из Тихвина госпитализировали человека с инфарктом. По маршруту "Кингисепп-Всеволожск" транспортировали беременную в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что вертокрылая скорая в Ленобласти спасла четырех тяжелых пациентов за выходные.

Фото: ВКонтакте / Национальная служба санитарной авиации

Теги: винтокрылая скорая, госпитализация, санитарная авиация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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