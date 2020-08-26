Есть пострадавшие.

Вертолет совершил аварийную посадку в горах в районе Сочи. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на спасательную службу региона. По данным Южного поисково-спасательного отряда МЧС, в результате происшествия есть пострадавшие. Инцидент произошел недалеко от Красной Поляны, в районе хребта Аибга МО.

В горах в районе Красной Поляны произошла аварийная посадка вертолета. Есть пострадавшие сообщение спасателей

Экстренную посадку совершил частный вертолет компании Robinson. На его борту находились четыре человека, включая одного пилота. Двое из пассажиров пострадали. В настоящее время к месту происшествия направляется вертолет Южного АСЦ МЧС России. Он эвакуирует пострадавших.

Более 28 тысяч петербуржцев улетели из Пулково в Анталью с 10 августа.



