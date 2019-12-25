Более 28 тысяч петербуржцев улетели из Пулково в Анталью с 10 августа

Турецкий город вошел в топ-10 самых популярных направлений августа.

С 10 августа из Пулково порядка 28 тысяч человек улетели в турецкую Анталью. Как рассказали в пресс-службе оператора аэропорта, компании "Воздушные ворота Северной столицы", Анталья стала девятым по популярности направлением Пулково. В этом рейтинге турецкий город оказался в течение двух недель.

Отмечается, что перелеты в Анталью обслуживают авиакомпании "Россия", "Икар", "Северный ветер", AZUR air, iFly, Turkish Airlines и "Уральские авиалинии".

Лидирует в августовском списке направлений Москва, далее идут Симферополь, Сочи, Калининград, а также Анапа, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Завершает топ-10 направлений Архангельск.

Ранее мы сообщали, что "Ласточки" отправятся из Петербурга в Петрозаводск с 1 сентября.

Фото: Piter.TV