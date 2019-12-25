"Ласточки" отправятся из Петербурга в Петрозаводск с 1 сентября

Поезд будет ходить дважды в сутки – утром и вечером.

Как стало известно в понедельник, 24 августа, с 1 сентября текущего года поезда "Ласточка" снова будут ходить из Петрозаводска и Петербурга дважды в сутки – утром и вечером.

График, который был изменен из-за коронавирусных ограничений, возобновится. Поезда будут останавливаться на станциях Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь. Приобрести билеты можно во всех железнодорожных кассах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на официальном сайте РЖД. Отмечается, что дополнительные рейсы 5 сентября перевезут в Рускеалу гостей концерта "Рояль в каньоне".

Ранее мы писали, что дополнительные пригородные электрички свяжут Гатчину и Петербург.

Фото:Piter.TV