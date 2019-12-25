Дополнительные пригородные электрички свяжут Гатчину и Петербург

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что Петербург и Гатчину свяжут Дополнительные пригородные электрички. Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.
Увеличение электричек связывают с началом учебного года. Предполагается, что общественным транспортом будут пользоваться школьники и студенты. Отмечается, что дополнительные электрички появится более чем на шестидесяти маршрутах.
Количество пригородных поездов увеличат уже с 1 сентября.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге усилят движение автобусов по четырем маршрутам.
Фото:Piter.TV
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