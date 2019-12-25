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В Петербурге усилят движение автобусов по четырем маршрутам
Сегодня, 15:54
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге усилят движение автобусов по четырем маршрутам

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В полном объеме восстановлен маршрут №375, который был приостановлен в период введенных из-за коронавируса ограничений

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что в Петербурге пустят дополнительные автобусы по четырем маршрутам. Об этом сообщает прес-служба Комитета по транспорту.

Так, с 24 августа около 15 дополнительных автобусов выйдут на маршруты  №102, 196, 328 и 375. Кроме того, восстановлен маршрут №375, который был приостановлен из-за коронавирусных ограничений.

Увеличение автобусов на этих маршрутов связано с ростом пассажиропотока, который традиционно наблюдается в конце августа.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге отреставрируют мост через Кронверкский пролив.

Фото:Piter.TV

Теги: движение автобусов, дополнительные автобусы, комитет по транспорту
Категории: Лента новостей,

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