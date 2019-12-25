Вертолет санитарной авиации госпитализировал 3 жителей Ленобласти

Были транспортированы пациенты с сердечной, почечной недостаточностью и аневризмой.

На прошлой неделе вертокрылые скорые Национальной службы санитарной авиации выехали в три города Ленинградской области на помощь к местным жителям с серьезными заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, пациента с сердечной недостаточностью доставили из Приозерска во всеволожскую больницу. Больной из Выборга был госпитализирован с почечной недостаточностью, а в Сосновом Бору помогли пациенту с аневризмой.

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Фото: ВКонтакте / san.avacia