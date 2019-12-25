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Вертолет санитарной авиации госпитализировал 3 жителей Ленобласти
Сегодня, 19:44
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Вертолет санитарной авиации госпитализировал 3 жителей Ленобласти

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Были транспортированы пациенты с сердечной, почечной недостаточностью и аневризмой.

На прошлой неделе вертокрылые скорые Национальной службы санитарной авиации выехали в три города Ленинградской области на помощь к местным жителям с серьезными заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, пациента с сердечной недостаточностью доставили из Приозерска во всеволожскую больницу. Больной из Выборга был госпитализирован с почечной недостаточностью, а в Сосновом Бору помогли пациенту  с аневризмой. 

Ранее мы рассказали о том, что в  Ленобласти откроют 3 новых социальных учреждения до 2022 года. 0

Фото: ВКонтакте / san.avacia

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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