В среду, 28 июля, сотрудники службы санитарной авиации госпитализировали жителя Тихвина. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе медиков.
Известно, что пациенту была необходима помощь во время приступа
острой почечной недостаточности. Мужчина был доставлен в больницу.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти мужчина подорвался на снаряде.
Фото: ВКонтакте / san.aviacia
Вертолёт санавиации госпитализировал пациента из Тихвина
Был госпитализировал пациента из Тихвина.
В среду, 28 июля, сотрудники службы санитарной авиации госпитализировали жителя Тихвина. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе медиков.
Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все