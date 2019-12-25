Вертолёт санавиации госпитализировал пациента из Тихвина

Был госпитализировал пациента из Тихвина.

В среду, 28 июля, сотрудники службы санитарной авиации госпитализировали жителя Тихвина. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе медиков.

Известно, что пациенту была необходима помощь во время приступа

острой почечной недостаточности. Мужчина был доставлен в больницу.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти мужчина подорвался на снаряде.

Фото: ВКонтакте / san.aviacia