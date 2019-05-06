В Ленобласти мужчина подорвался на снаряде

По предварительным данным, у него повреждена рука.

Сегодня стало известно, что мужчина подорвался на боеприпасе в Ленобласти. Об этом сообщил "Пятый канал". Трагедия произошла в лесу в Лужском районе.

Потерпевший находился там вместе со своим знакомым. В результате взрыва боеприпаса мужчина получил ранение кисти. На месте происшествия работают сотрудники поисково-спасательного отряда "Тосно" и опергруппа пожарной части, кроме того задействована санавиация.

Ранее мы сообщили, что в Колпинском районе обнаружили снаряд времен ВОВ.

Фото: Piter.tv

