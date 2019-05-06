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В Ленобласти мужчина подорвался на снаряде
Сегодня, 16:42
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ruzannar

В Ленобласти мужчина подорвался на снаряде

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По предварительным данным, у него повреждена рука.

Сегодня стало известно, что мужчина подорвался на боеприпасе в Ленобласти. Об этом сообщил "Пятый канал". Трагедия произошла в лесу в Лужском районе.

Потерпевший находился там вместе со своим знакомым. В результате взрыва боеприпаса мужчина получил ранение кисти. На месте происшествия работают сотрудники поисково-спасательного отряда "Тосно" и опергруппа пожарной части, кроме того задействована санавиация.

Ранее мы сообщили, что в Колпинском районе обнаружили снаряд времен ВОВ.

Фото: Piter.tv
 

 

Теги: боевой снаряд времен вов, взорвался боеприпас, взорвался снаряд
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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