В Москве нашли снаряд времён ВОВ на месте строительства метро

К объекту на юге столицы выдвинулась полиция.

В ходе проведения земляных работ по строительству станции метро "ЗИЛ" в столице РФ был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на источник в экстренных службах.

Находку обнаружили на юге Москвы: рабочие, которые увидели снаряд, трудились трудились на улице Лисицкого. Судя по предварительной информации, на место не стали выезжать сотрудники МЧС. Однако полицейские уже выехали на место.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: Telegram / STROI.MOS.RU