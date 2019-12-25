В Колпинском районе обнаружили снаряд времен ВОВ

Опасную находку уже ликвидировали.

В пятницу, 3 июля, в Колпинском районе Петербурга обнаружили снаряд времен ВОВ. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о боеприпасе у дома №22 на улице Ломоносова поступило диспетчеру в 12:20. Позднее в ходе земляных работ выяснилось, что сообщившим был обнаружен артиллерийский снаряд 120 миллиметров, пролежавший в земле со времен Великой Отечественной Войны.

Отмечается, что опасную находку вывезли и ликвидировали силами Западного военного округа.

Ранее мы писали, что из воды у завода "Алмаз" вытащили старый снаряд.

Фото: пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.