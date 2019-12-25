Из воды у завода "Алмаз" вытащили старый снаряд

Боеприпас показался в куче грунта, который подняли при дноуглубительных работах.

Утром 3 июля у судостроительного завода "Алмаз" на Петровском острове вынужденно прервали дноуглубительные работы. По информации "Фонтанки", очередной подъем грунта со дна Малой Невки неожиданно сопроводился опасной находкой.

Как выяснилось, в куче грунта оказался снаряд времен войны. Боеприпас покоился на дне реки у причальной стенки недалеко от территории завода. Отмечается, что на место выехали сотрудники правоохранительных органов. Работа "Алмаза" при этом не остановилась.

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Фото: Википедия