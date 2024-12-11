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На территории завода "Алмаз" частично обрушилось здание
Сегодня, 22:20
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На территории завода "Алмаз" частично обрушилось здание

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Сведений о пострадавших нет.

В Петроградском районе Северной столицы частично обрушилось заброшенное здание на территории судостроительного завода "Алмаз". Как сообщает 78.ru, сведений о пострадавших в результате обвала не поступало.

По информации журналистов, у объекта обрушилась стена и кровля. Каркас помещения остается целым. Предварительно, данное здание принадлежало судостроительной компании "Алмаз".

Ранее мы писали, что восстановление фасадов зданий на Невском проспекте продолжат в 2025 году. На данный момент в совместных планах КГА и Фонда капитального ремонта ремонт как минимум 10-ти объектов на "главной улице" Санкт-Петербурга.

Фото: Яндекс.Карты

Теги: завод алмаз, обрушение здания, петроградйский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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