Появилось видео обрушения жилого дома в Ростове-на-Дону

Местные власти в спешном порядке проводят расселение объекта.

Сегодня в Ростове-на-Дону на улице Нариманова 72/3 произошло обрушение всего подъезда пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. В социальных сетях также появилось видео момента обрушения.

Вчера в этом же доме произошло частичное обрушение стены, но никто из жильцов не пострадал. В связи с этим местные власти оперативно провели эвакуацию 95 жильцов, 26 из которых остались в пункте временного размещения, а остальные были приющены родственниками. С момента первого обрушения здание было оцеплено, и, к счастью, обошлось без жертв.

Дом, построенный в 1963 году, был объявлен аварийным в 2020 году. Жильцам предлагали переселиться в маневровый фонд, но они отказались. Сейчас, по словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, из этого аварийного дома предстоит расселить 155 семей.

Ранее мы писали, что В Ростове-на-Дону обрушилась стена в пятиэтажке.

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