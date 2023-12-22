В Ростове-на-Дону обрушилась стена в пятиэтажке

Спасатели эвакуировали 80 человек из здания.

В Ростове-на-Дону обрушилась стена в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел вечером 27 января на улице Нариманова. Спасатели эвакуировали 80 человек из здания. В результате обрушения никто не пострадал. Прокуратура и региональный следственный комитет организовали проверки. Также в ведомстве уточнили, что дом отключен от газоснабжения.

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Видео: Telegram / РИА Новости